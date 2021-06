Sprzęt przeciwpożarowy - Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa

Jak wspominaliśmy wcześniej pożar niesie za sobą duże szkody. Oprócz tego podczas pożaru wydziela się toksyczny dym. Sprzęt przeciwpożarowy powinien znajdować się w każdym obiekcie, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla całego obiektu, ludzi oraz zwierząt. Jest to absolutny priorytet wymagany przez przepisy BHP. Gaśnice oraz akcesoria przeciwpożarowe powinny być odpowiednio dobrane i wysokiej jakości.

Jaki sprzęt przeciwpożarowy wybrać do ochrony obiektu?

Podczas realizacji każdej inwestycji budowlanej wymagane jest uwzględnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej poprzez zastosowanie materiałów budowlanych o odporności ogniowej, umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego w łatwo dostępnym miejscu. Dzięki temu możemy szybko zareagować na wypadek pożaru.

Co zaliczamy do artykułów przeciwpożarowych?

Do artykułów przeciwpożarowych zaliczamy m. in. stojaki, wieszaki naścienne, paski zabezpieczające. Ważne, aby zadbać o odpowiednie zalecania oraz atesty upoważniające tego typu sprzęt do użytku. Artykuły przeciwpożarowe mają funkcje informacyjną oraz ostrzegawczą.